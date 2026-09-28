Unfall im Engelbergtunnel: Zehn Kilometer Stau auf der A81
Zehn Kilometer Stau, eine Stunde Zeitverlust: Wegen eines Unfalls müssen Autofahrer auf der A81 Geduld mitbringen. So kommen Reisende zur Arbeit und ans Ziel.
Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrerinnen und Autofahrer im Berufsverkehr aufgepasst: Auf dem Weg zur Arbeit Richtung Stuttgart sollten Menschen in Baden-Württemberg auf der Autobahn 81 deutlich mehr Zeit einplanen. Wegen eines Unfalls im Engelbergtunnel ist die A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Dreieck Leonberg in Richtung Stuttgart gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte.
Demnach waren zeitweise sowohl die Ost- als auch die Weströhre des Tunnels gesperrt. Gegen 6.30 Uhr wurde die Oströhre dann wieder freigegeben. Die Sperrung der drei Fahrstreifen in der Weströhre Richtung Stuttgart dauert an.
Zehn Kilometer Stau, eine Stunde Zeitverlust
Laut dem ADAC-Verkehrsmelder müssen Autofahrerinnen und -fahrer zwischen Ludwigsburg-Nord und dem Dreieck Leonberg mit rund zehn Kilometern Stau und mindestens einer Stunde Zeitverlust rechnen. Der Verkehr wird in Stuttgart-Feuerbach abgeleitet.
Laut dem Polizeisprecher passierte der Unfall am frühen Morgen. Drei Fahrzeuge sollen zusammengestoßen sein. Zu Verletzten und dem Unfallhergang gab es zunächst keine Angaben. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an.
Der Engelbergtunnel ist einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahnabschnitten.