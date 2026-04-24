Unfall mit fünf Fahrzeugen legt A3 bei Wiesbaden lahm

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen hat auf der Autobahn 3 in der Nähe des Wiesbadener Kreuzes für erhebliche Behinderungen gesorgt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Zwei Personen wurden zur Klärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagnachmittag hatte laut Polizei ein Campingbus in Fahrtrichtung Köln durch mangelnde Aufmerksamkeit auf dem linken Fahrstreifen einen Auffahrunfall verursacht. Vier weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Dabei blockierten die Unfallfahrzeuge im Feierabendverkehr die Hauptfahrbahnen des Wiesbadener Kreuzes. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf acht Kilometer Länge. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.