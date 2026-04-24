Unfälle

Unfall mit fünf Fahrzeugen legt A3 bei Wiesbaden lahm

Acht Kilometer Stau, blockierte Fahrbahnen und 90.000 Euro Schaden: Was ein kurzer Moment der Unachtsamkeit für Folgen hat.

Ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen hat die A3 am Wiesbadener Kreuz blockiert. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen hat die A3 am Wiesbadener Kreuz blockiert. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen hat auf der Autobahn 3 in der Nähe des Wiesbadener Kreuzes für erhebliche Behinderungen gesorgt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Zwei Personen wurden zur Klärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Am Freitagnachmittag hatte laut Polizei ein Campingbus in Fahrtrichtung Köln durch mangelnde Aufmerksamkeit auf dem linken Fahrstreifen einen Auffahrunfall verursacht. Vier weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Dabei blockierten die Unfallfahrzeuge im Feierabendverkehr die Hauptfahrbahnen des Wiesbadener Kreuzes. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf acht Kilometer Länge. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

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