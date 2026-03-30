Verkehr

Unfall mit fünf Fahrzeugen und zwei Verletzten auf A7

Auf der A7 kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Auch Menschen werden verletzt. Noch ist vieles unklar.

An dem Unfall sind fünf Fahrzeuge beteiligt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
An dem Unfall sind fünf Fahrzeuge beteiligt. (Symbolbild)

Homberg/Efze (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 7 bei Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis sind bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. An dem Unfall zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld West seien fünf Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Die A7 sei in eine Richtung voll gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

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