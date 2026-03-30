Unfall mit fünf Fahrzeugen und zwei Verletzten auf A7
Auf der A7 kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Auch Menschen werden verletzt. Noch ist vieles unklar.
Homberg/Efze (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 7 bei Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis sind bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. An dem Unfall zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld West seien fünf Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Die A7 sei in eine Richtung voll gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.