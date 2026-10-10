Unfall mit vier Verletzten: B295 voll gesperrt
Im Landkreis Böblingen kollidiert ein Auto mit einem anderen Auto samt Anhänger. Die Bundesstraße wird voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen.
Renningen (dpa/lsw) - Die Bundesstraße 295 bei Renningen (Landkreis Böblingen) ist derzeit wegen eines Unfalls zwischen der Ausfahrt Warmbronn und der Ausfahrt Renningen in beide Richtungen voll gesperrt. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos wurden vier Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto samt Anhänger kollidiert. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils zwei Menschen verletzt. Die Bergungsarbeiten laufen und dauern den Angaben zufolge voraussichtlich rund eine Stunde.