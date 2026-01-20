Bild
Stau

Unfall mit zwei Verletzten - A3 gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Sattelschlepper ist die A3 in Richtung Würzburg gesperrt. Es kommt zu Stau.

Die A3 bei Wiesbaden ist in Richtung Würzburg gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die A3 bei Wiesbaden ist in Richtung Würzburg gesperrt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Unfall an einer Baustelle mit zwei Verletzten ist die A3 bei Wiesbaden in Richtung Würzburg voll gesperrt. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch nicht klar, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen staute es sich bereits auf zehn Kilometern. 

Ein Lkw war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Sperrwand einer Baustelle und in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

