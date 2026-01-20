Unfall mit zwei Verletzten - A3 gesperrt
Nach einem Unfall mit einem Sattelschlepper ist die A3 in Richtung Würzburg gesperrt. Es kommt zu Stau.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Unfall an einer Baustelle mit zwei Verletzten ist die A3 bei Wiesbaden in Richtung Würzburg voll gesperrt. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch nicht klar, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen staute es sich bereits auf zehn Kilometern.
Ein Lkw war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Sperrwand einer Baustelle und in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.