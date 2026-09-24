Unfall nach Überholvorgang – drei Verletzte
Nach einem Zusammenstoß während eines Überholvorgangs in Loßburg wurden drei Menschen verletzt. Die Landstraße 408 blieb für die Aufräumarbeiten gesperrt.
Loßburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Loßburg (Kreis Freudenstadt) sind drei Menschen verletzt worden. Zum Unfall sei es nach bisherigen Informationen während eines Überholvorgangs gekommen. Ein Auto fuhr dazu in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.
Wie schwer die drei Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Die betroffene Landstraße 408 wurde voll gesperrt. Wegen des Unfalls waren Betriebsmittel ausgelaufen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Nachmittag an.