Rollerfahrer nach Zusammenstoß auf Landstraße gestorben

Meißner (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 64-jähriger Motorrollerfahrer gestorben. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Landstraße 3241 im Landkreis Werra-Meißner, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der Mann von Meißner in Richtung Eschwege unterwegs, als er mit dem Auto einer 35-Jährigen zusammenstieß. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kleinkind, das im Wagen mit der Frau mitfuhr, blieb unverletzt.