Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Rodgau (dpa/lhe) - Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer ist gestorben, nachdem er mit seinem Zweirad auf ein Auto aufgefahren ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Hanau. Der Rollerfahrer sei auf das Auto einer 57 Jahre alten Fahrerin aufgefahren, nachdem diese aufgrund stockenden Verkehrs die Geschwindigkeit verringert habe. Der 59-Jährige sei durch die Kollision auf die Fahrbahn gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er am frühen Freitagmorgen starb. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.