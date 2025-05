Rollerfahrer stirbt nach Unfall

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist einen Tag nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Karlsruhe gestorben. Polizeiangaben zufolge erlag der 56-Jährige seinen Verletzungen am Sonntag in einer Klinik. Tags zuvor war der Mann auf seinem Motorroller bei einem Fahrstreifenwechsel gegen ein in gleicher Richtung fahrendes Auto gestoßen und war gestürzt.