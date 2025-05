Rollerfahrer flieht vor Polizei und fährt Zweijährigen an

Hainburg (dpa/lhe) - Bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 34-Jähriger in Hainburg (Landkreis Offenbach) mit seinem Motorroller ein zweijähriges Kind angefahren und verletzt. Der Junge erlitt Beulen am Kopf und Blutergüsse, er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.