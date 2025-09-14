Fahrerin verletzt Unfall zwischen Auto und Stuttgarter Stadtbahn Ein Auto und eine Stadtbahn stoßen in Stuttgart zusammen. Noch ist vieles zu dem Unfall unklar. 14.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Wie genau Auto und Stadtbahn kollidierten, ist noch unklar. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall Stadtbahn kollidiert mit Auto – Frau schwer verletzt Eine Stadtbahn stößt mit einem Kleinwagen zusammen. Es gibt Verletzte. Und eine zentrale U-Bahn-Strecke in Stuttgart wird zwischenzeitlich gesperrt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. 29.07.2025 Unfall Stadtbahn und Auto kollidieren - Fahrer eingeklemmt Im Stuttgarter Westen sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz gewesen. Dort ist es zu einem Unfall mit einer Stadtbahn gekommen. Ein 61-Jähriger wurde in seinem Wagen eingeklemmt. 21.03.2025 Schwerer Unfall Fahrradfahrer und Auto stoßen zusammen - Mann verletzt In einer Kreuzung übersieht ein Fahrradfahrer ein Auto - dann kracht es. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Radler nicht nüchtern gewesen sein soll. 02.02.2025 Unfall Drei Verletzte bei Unfall mit Stuttgarter Stadtbahn Ein Auto und eine Stadtbahn stoßen zusammen. Drei Menschen kommen ins Krankenhaus. 31.01.2025 Baden-Württemberg Stadtbahn-Unfall in Stuttgart - Fahrgast reanimiert Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Stadtbahnen in Stuttgart gibt es zahlreiche Verletzte. Ein Fahrgast muss reanimiert werden. 23.02.2024