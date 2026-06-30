Unfall zwischen Reisebus und Straßenbahn in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Reisebus und eine Straßenbahn sind an einer Kreuzung in Mannheim zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer der Straßenbahn leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An der Kreuzung mit Ampel soll eines der Fahrzeuge dem anderen die Vorfahrt genommen haben. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Im Bus befanden sich acht Menschen inklusive Fahrer, die alle unverletzt blieben. Wie viele Menschen in der Straßenbahn waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.