Fahrer verletzt

Unfall zwischen Reisebus und Straßenbahn in Mannheim

Vorfahrt missachtet? Nach dem Zusammenstoß eines Reisebusses und einer Straßenbahn in Mannheim sucht die Polizei nach Antworten. Nur der Straßenbahnfahrer wurde verletzt.

Der Straßenbahnfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Straßenbahnfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Reisebus und eine Straßenbahn sind an einer Kreuzung in Mannheim zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer der Straßenbahn leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An der Kreuzung mit Ampel soll eines der Fahrzeuge dem anderen die Vorfahrt genommen haben. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Im Bus befanden sich acht Menschen inklusive Fahrer, die alle unverletzt blieben. Wie viele Menschen in der Straßenbahn waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.

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