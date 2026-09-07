Fahrer mit 2,8 Promille

Unfallhelfer wird von Fahrzeug erfasst und stirbt

Ein 65-Jähriger beobachtet einen Wildunfall und hält an. Dann wird er von einem Kleintransporter erfasst, am Steuer ein Betrunkener. Für den 65-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Der 65-jährige Mann starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 65-jährige Mann starb noch am Unfallort. (Symbolbild)

Driedorf-Mademühlen (dpa/lhe) - Er wollte helfen und bezahlte das mit seinem Leben: Ein 65 Jahre alter Mann ist im Westerwald bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen mitteilte, hatte der Mann auf der Kreisstraße 86 zwischen der Krombachtalsperre und Driedorf-Mademühlen (Lahn-Dill-Kreis) am Straßenrand angehalten, um einer Autofahrerin nach einem Wildunfall zu helfen.

Anschließend ging er nach Angaben der Polizei zu Fuß zu seinem Wagen zurück. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Kleintransporter erfasst. Der 37 Jahre alte Fahrer kollidierte anschließend auch mit dem abgestellten Fahrzeug des 65-Jährigen.

Der Helfer starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des Kleintransporters ergab ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 2,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

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