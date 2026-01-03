Bild
Wetterphänomen

Ungewöhnlich wenig Blitze in Hessen

Nur rund 6.500 Mal hat im vergangenen Jahr ein Blitz in Hessen eingeschlagen. Woran liegt das?

Das Österreichische Netzwerk zählt nur Blitze, die den Boden erreichen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Das Österreichische Netzwerk zählt nur Blitze, die den Boden erreichen. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst
Wetter

Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst

Zuletzt fiel der Sommer vielerorts buchstäblich ins Wasser. Wirkte sich das auch auf die Zahl der Blitze bei Gewittern aus?

10.08.2025

Frankfurt ist die blitzreichste Großstadt
Blitzstatistik 2024

Frankfurt ist die blitzreichste Großstadt

Im langjährigen Vergleich gab es im vergangenen Jahr eher wenig Blitze. Das Bundesland Hessen liegt im Vergleich im Mittelfeld. Unter den Großstädten ist Frankfurt allerdings ganz vorn.

05.05.2025

Bilanz: Weniger Blitze im Südwesten eingeschlagen
Blitzstatistik 2024

Bilanz: Weniger Blitze im Südwesten eingeschlagen

Einige finden es spektakulär, andere beängstigend: Vor allem im Sommer gehören Gewitter mit Blitz und Donner zum Alltag. Im vergangenen Jahr war es allerdings ruhiger als sonst, zeigt eine Statistik.

05.05.2025

Mehr Blitzeinschläge - Höchste Dichten im Süden
Blitzstatistik 2024

Mehr Blitzeinschläge - Höchste Dichten im Süden

Nach zwei ungewöhnlich blitzarmen Sommern schlug es 2024 wieder öfter ein. Mehr als jeder vierte Blitz in Deutschland traf ein einziges Bundesland - dabei ist dort auch der blitzärmste Landkreis.

05.05.2025

Unwetter

11.500 Blitze in Hessen im Jahr 2022

14.08.2023