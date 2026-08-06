Ungewöhnliche Häufung von Keuchhustenfällen in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Wiesbadener Gesundheitsamt hat in den vergangenen Wochen einen Anstieg bei Fällen von Keuchhusten verzeichnet. Betroffen seien vor allem Kinder bis zum Alter von neun Jahren, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Erkrankungen verliefen bislang überwiegend mild. Obwohl die Zahl der gemeldeten Fälle zwischenzeitlich zurückging, liegt sie weiterhin über dem Durchschnitt vergleichbarer Zeiträume, hieß es.

Das Gesundheitsamt empfiehlt dennoch, den Impfstatus zu überprüfen und bei anhaltendem Husten frühzeitig zum Arzt zu gehen. Wie aus Zahlen des hessischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, ist Wiesbaden die einzige Kommune in Hessen mit einer ersichtlichen Häufung der registrierten Fälle. Hinweise auf Keuchhusten-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen liegen dem Gesundheitsamt derzeit nicht vor.

Die Ursache für den aktuellen Anstieg der Fallzahlen ist nach Angaben der Wiesbadener Stadtverwaltung derzeit nicht abschließend geklärt. «Keuchhusten tritt jedoch regelmäßig in Wellen auf, meist im Abstand von vier bis sechs Jahren», hieß es. Gleichzeitig würden bei erhöhter Aufmerksamkeit mehr Kontaktpersonen getestet, sodass auch Infektionen mit nur leichten Symptomen oder ohne Symptome häufiger erkannt und gemeldet würden.

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