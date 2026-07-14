Reaktion auf Einsparungen

Uni Frankfurt bietet weniger Studienplätze an

Weniger Plätze für Studierende: Die Uni Frankfurt reagiert auf finanzielle Engpässe. Welche Fächer betroffen sind.

Alle Fachbereiche der Frankfurter Uni sind von Einsparungen betroffen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Alle Fachbereiche der Frankfurter Uni sind von Einsparungen betroffen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Konsequenz aus Einsparungen bietet die Frankfurter Goethe-Universität zum Wintersemester weniger Studienplätze an. «Betroffene Fächer sind unter anderem das gymnasiale Lehramt, Jura im Staatsexamen, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft und Soziologie sowie Erziehungswissenschaften, Biochemie und Sportwissenschaften», teilte die Uni mit. Im Vorjahresvergleich werde es insgesamt 455 Studienplätze weniger geben. 

«Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen», sagte Universitätspräsident Enrico Schleiff. Einerseits habe die Universität die Aufgabe, die nächste Generation auf hohem Niveau auszubilden. Andererseits müssten die Lehrenden vor Überlastung geschützt und Forschung ermöglicht werden. «Die finanziellen Rahmenbedingungen der nächsten Jahre lassen uns Universitäten nur sehr wenig Spielraum, genau das zu fördern und unterstützen», erklärte Schleiff. 

Studienplatzabbau nur erster Schritt 

Die Verringerung der Zulassungszahlen in NC-Fächern sei nur ein erster Schritt eines umfassenderen Prozesses finanzieller und struktureller Konsolidierung. «Das ist leider bittere Realität im gesamten Hochschulsystems Hessens», erklärte der Uni-Präsident.

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Der hessische Hochschulpakt 2026-2031 sieht vor, dass die Unis und Fachhochschulen in Hessen 2026 rund 30 Millionen Euro einsparen müssen. Im Jahr darauf kehrt ihr Budget auf das Niveau von 2025 zurück. Von 2028 an steigen die Landesmittel dann jährlich.

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