Quantencomputer «Baby Diamond» an der Uni Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An der Frankfurter Goethe-Universität ist ein Quantencomputer offiziell in Betrieb genommen worden. Wie die Hochschule mitteilte, ist er der erste dieser Art in Hessen, trägt den Namen «Baby Diamond», verfügt über fünf Quantenbits und läuft bei Raumtemperatur. An ihm sollen Forschende und Studierende unter anderem untersuchen, wie er Spezialaufgaben in großen Superrechnern übernehmen kann.