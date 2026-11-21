Uniklinik-Chef: Kaum Leiharbeit in der Pflege
Das Frankfurter Universitätsklinikum war wegen der Vergabe von Leiharbeitsverträgen in die Kritik geraten. Dabei ist Leiharbeit selten – und wird noch seltener werden, sagt der Ärztliche Direktor.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Leiharbeit in der Pflege wird nach Auffassung des Ärztlichen Direktors des Frankfurter Universitätsklinikums in Zukunft eine immer geringere Rolle spielen. Grund seien gesetzliche Änderungen, sagte Jürgen Graf, der auch Vorstandsvorsitzender der Uniklinik ist, der Deutschen Presse-Agentur.
Bisher wurde die Pflege am Klinikbett vollständig vergütet. Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz soll das Pflegebudget gedeckelt werden. Das werde zur Folge haben, dass die Krankenhäuser weniger Pflegekräfte einstellen – und noch seltener bei Engpässen auf Ausweichlösungen wie Leiharbeiter oder das Anwerben ausländischer Fachkräfte zurückgreifen müssten.
Ausgelöst durch einen Bericht des Hessischen Rundfunks musste sich Graf Mitte Oktober wegen angeblicher Fehler bei der Vergabe von Leiharbeitsverträgen vor dem Wissenschaftsausschuss im hessischen Landtag erklären. Das Universitätsklinikum habe sich «weder straf- noch ordnungsrechtlich» etwas zuschulden kommen lassen, sagte Graf der dpa.
Vergabepraxis soll geändert werden
Im Ausschuss hatte Graf bereits angekündigt, die Vergabepraxis zu ändern. Ab einer bestimmten Gesamtsumme müssen Leiharbeitsverträge ausgeschrieben werden. Die Frage war, was man dabei zusammenzählen und was getrennt betrachten muss. Auf jeden Fall habe man ausschließlich marktübliche Preise bezahlt und niemals mehrere Tausend Euro pro Tag.
Abgesehen davon beschäftige das Universitätsklinikum generell sehr viel weniger Leiharbeiter in der Pflege als andere Krankenhäuser. Der Durchschnitt liege bei gut drei Prozent, in seinem Haus liege die Quote unter 0,5 Prozent. Das seien sieben bis zehn Arbeitskräfte bei einem Personalstamm von über 2.000 Personen.