Uniklinik Frankfurt will bei Vergabepraxis nachbessern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Universitätsklinik Frankfurt will bei der Vergabepraxis für Leiharbeitskräfte in der Pflege nachbessern. Das kündigten Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums, Prof. Jürgen Graf, im Wissenschaftsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden an. Hintergrund ist ein Bericht der Hessenschau, wonach der Verdacht besteht, dass die Klink gegen Vergaberecht verstoßen haben könnte.

Redakteure der Hessenschau haben nach eigenen Angaben mehr als 1.900 Transaktionen ausgewertet, interne Unterlagen gesichtet und mit Insidern gesprochen. Den hr-Recherchen zufolge knackten 2023 die Gesamtausgaben der Klinik für Leihkräfte in der Pflege die Millionen-Grenze. Damit wäre eine EU-weite Ausschreibung verpflichtend gewesen - die es jedoch nicht gegeben habe.

Im Landtagsausschuss beantworteten Gremmels und Graf mehrere Dutzend Fragen aus dringlichen Berichtsanträgen der oppositionellen Fraktionen von Grünen und FDP.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Ausführlicher Bericht wird in acht Wochen erwartet

Diese Themen würden in Zukunft ausgeschrieben, sagte Graf. Die einzelnen Beauftragungssummen hätten bislang unter der Schwelle für eine Ausschreibung von 100.000 Euro gelegen. Es läge jedoch die Vermutung nahe, dass einzelne Aufträge vergaberechtlich als Summe zu behandeln seien.