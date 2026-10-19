Wissenschaftsausschuss

Uniklinik Frankfurt will bei Vergabepraxis nachbessern

Um personelle Engpässe abzufedern, leiht die Universitätsklinik Frankfurt regelmäßig Pflegefachkräfte aus. An der Vergabepraxis für solche Aufträge gab es aber nach einem Medienbericht Kritik.

Der Wissenschaftsausschuss des Landtags hat sich mit Leiharbeit in der Pflege des Uni-Klinikums Frankfurt befasst. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Wissenschaftsausschuss des Landtags hat sich mit Leiharbeit in der Pflege des Uni-Klinikums Frankfurt befasst. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Universitätsklinik Frankfurt will bei der Vergabepraxis für Leiharbeitskräfte in der Pflege nachbessern. Das kündigten Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums, Prof. Jürgen Graf, im Wissenschaftsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden an. Hintergrund ist ein Bericht der Hessenschau, wonach der Verdacht besteht, dass die Klink gegen Vergaberecht verstoßen haben könnte. 

Redakteure der Hessenschau haben nach eigenen Angaben mehr als 1.900 Transaktionen ausgewertet, interne Unterlagen gesichtet und mit Insidern gesprochen. Den hr-Recherchen zufolge knackten 2023 die Gesamtausgaben der Klinik für Leihkräfte in der Pflege die Millionen-Grenze. Damit wäre eine EU-weite Ausschreibung verpflichtend gewesen - die es jedoch nicht gegeben habe.

Im Landtagsausschuss beantworteten Gremmels und Graf mehrere Dutzend Fragen aus dringlichen Berichtsanträgen der oppositionellen Fraktionen von Grünen und FDP. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ausführlicher Bericht wird in acht Wochen erwartet

Diese Themen würden in Zukunft ausgeschrieben, sagte Graf. Die einzelnen Beauftragungssummen hätten bislang unter der Schwelle für eine Ausschreibung von 100.000 Euro gelegen. Es läge jedoch die Vermutung nahe, dass einzelne Aufträge vergaberechtlich als Summe zu behandeln seien. 

Er erkenne bislang keine großen, systematischen Verfehlungen, sagte Gremmels und verwies darauf, dass wegen der Komplexität des Themas vorerst nur eine vorläufige Einschätzung möglich sei. Das Ministerium nehme das Thema ernst und kümmere sich. Einen finalen Bericht mit mehr Informationen erwarte er in etwa acht Wochen. Nach Aussagen eines Wirtschaftsprüfers habe das Uni-Klinikum für Leihpflegekräfte «marktübliche» Preise gezahlt, sagte der Minister. Es habe sich jeweils um Einzelmaßnahmen in spezialisierten Bereichen gehandelt, etwa in der Kinderpflege.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wieder Warnstreik an Frankfurter Uniklinik
Gesundheit

Wieder Warnstreik an Frankfurter Uniklinik

Am Uniklinikum Frankfurt wird ein Warnstreik erneut zu Einschränkungen führen. An dem dritten Streiktag sollen die Auszubildenden im Mittelpunkt stehen.

27.01.2026

Personalmangel

Uniklinik Frankfurt sorgt sich um Personal der Zukunft

Personalmangel gibt es in vielen Branchen. Auch Hessens größte Uniklinik stellt er vor Herausforderungen. Für Lösungen müsse Deutschland auch im Ausland attraktiv bleiben.

23.02.2024

Zugriffsversuch

Uniklinik überwindet Folgen des Hackerangriffs

Vor gut drei Monaten haben Hacker versucht, in die IT des Frankfurter Universitätsklinikums einzudringen. Um die Daten zu schützen, wurde das Krankenhaus digital von der Außenwelt getrennt. Wie hat sich die Situation seither entwickelt?

17.01.2024

Frankfurt am Main

Uniklinik hält trotz Anklage an Klinikchef fest

Der Stuttgarter Klinik-Skandal strahlt nach Hessen aus. Einer der neun Beschuldigten ist in Frankfurt tätig. Es geht um die Behandlung libyscher Kriegsopfer und baden-württembergische Kontakte nach Kuwait.

11.05.2023

Streik

Uniklinik: Rückkehr zum Normalbetrieb braucht noch Zeit

17.04.2023