Fußball-Bundesliga

Union will Hauptziel Klassenerhalt schnell erreichen

Gegen Heidenheim tat sich Union Berlin in der Bundesliga oft schwer. Trainer Baumgart formuliert trotzdem einen Wunsch.

Union-Trainer Steffen Baumgart will in Heidenheim punkten. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Union-Trainer Steffen Baumgart will in Heidenheim punkten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Union Berlin hat den kommenden Gegner im Blick, sechs Spieltage vor Saisonende aber ein längerfristiges Ziel vor Augen. «Unser Hauptziel Klassenerhalt haben wir noch nicht erreicht. Daran arbeiten wir, damit wir das Ziel so schnell wie möglich erreichen», sagte Union-Trainer Steffen Baumgart vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky).

Mit 32 Zählern liegen die Berlin sieben Punkte vor dem Relegationsplatz sowie elf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz - bei 18 noch zu vergebenen Punkten. Mit einem Sieg würde Union dem Hauptziel sehr nahe kommen und zugleich den Tabellenletzten von der Schwäbischen Alb weiter Richtung 2. Liga stoßen. 

Union noch ohne Bundesliga-Sieg gegen Heidenheim

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«Erst einmal müssen wir erfolgreich spielen», fordert Baumgart, der dem Gegner trotz der fast aussichtslosen Lage viel Respekt zollt: «Wir müssen klar sein, um ein positives Ergebnis einzufahren.» 

In den bisherigen fünf Begegnungen in der obersten Spielklasse sprang für Union lediglich ein Remis bei vier Niederlagen heraus, die bislang letzte gab es im Hinspiel, als Heidenheim mit zwei Treffern in der Nachspielzeit den Berlinern noch den sicher geglaubten Sieg entriss.

Diese Mentalität zeige den Charakter der Heidenheimer, die zu keinem Zeitpunkt aufgeben würden, sagte Baumgart, der trotzdem mit 35 Zählern heimfahren möchte und so dem Hauptziel näher kommen würde: «Das ist ein Wunsch von mir.»

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