Universität in Kassel wegen Bombendrohung teils evakuiert

Kassel (dpa/lhe) - Wegen einer Bombendrohung sind am Dienstagnachmittag mehrere Gebäudeteile der Universität in Kassel evakuiert und abgesperrt worden. «Eine erste Bewertung der Drohung ergab keine Anzeichen für eine Ernsthaftigkeit», teilte die Polizei mit. Um Gefahren restlos ausschließen zu können, seien noch Beamte vor Ort. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, teilte die Polizei nicht mit. Betroffen waren Gebäude in der Kurt-Wolters-Straße. Die Bombendrohung eines bislang unbekannten Täters sei am Dienstag per Mail eingegangen.