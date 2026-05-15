Unruhiger Frühlingshimmel über Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen wartet dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge ein wechselhaftes Wochenende mit Schauern, einzelnen Gewittern und zeitweise kräftigem Wind. Ursache ist demnach kühle Meeresluft, die unter Tiefdruckeinfluss nach Deutschland strömt.

Bereits heute Nachmittag und am Abend kann es örtlich kurze Gewitter geben. Dabei sind Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich. Vereinzelt rechnen die Meteorologen auch mit Graupelschauern. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter nachlassen.

Auch morgen bleibt das Wetter demnach unbeständig. Ab Mittag bis in die Abendstunden hinein sind erneut vereinzelte kurze Gewitter möglich. Wieder können Böen um 55 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung auftreten. In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich die Wetterlage voraussichtlich wieder.

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