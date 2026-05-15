Unruhiger Frühlingshimmel über Hessen
Das Wetter bleibt dem DWD zufolge zum Wochenende hin unbeständig. Die Meteorologen erwarten Gewitter sowie örtlich dichten Nebel in den Nächten.
Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen wartet dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge ein wechselhaftes Wochenende mit Schauern, einzelnen Gewittern und zeitweise kräftigem Wind. Ursache ist demnach kühle Meeresluft, die unter Tiefdruckeinfluss nach Deutschland strömt.
Bereits heute Nachmittag und am Abend kann es örtlich kurze Gewitter geben. Dabei sind Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich. Vereinzelt rechnen die Meteorologen auch mit Graupelschauern. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter nachlassen.
Auch morgen bleibt das Wetter demnach unbeständig. Ab Mittag bis in die Abendstunden hinein sind erneut vereinzelte kurze Gewitter möglich. Wieder können Böen um 55 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung auftreten. In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich die Wetterlage voraussichtlich wieder.
Zusätzlich kann sich in den Nächten örtlich Nebel bilden. Lokal seien Sichtweiten von weniger als 150 Metern möglich, teilte der DWD mit. Autofahrer sollten besonders in den frühen Morgenstunden vorsichtig unterwegs sein.