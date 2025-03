Untersuchungen zu Flüssigkeit im Rhein dauern an

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Eine milchige Flüssigkeit auf dem Rhein hatte für Notrufe besorgter Bürger und Bürgerinnen gesorgt - um was es sich dabei genau handelte und wo die Quelle war, ist weiter unklar. Die Untersuchungen dauern an, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei auf Anfrage. Am Donnerstag war zumindest herausgefunden worden, dass die Flüssigkeit Mineralöl enthielt.