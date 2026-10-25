Unwetter im Schwarzwald und stürmischer Wochenstart

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem ungemütlichen Start mit teils starken Winden müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auch am Sonntag und zum Start in die neue Woche auf Wind und Regen einstellen. Für Sonntag gilt in Teilen des Schwarzwaldes eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Experten rechnen dort mit bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter und Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Ungemütliches Wetter auch in anderen Landesteilen

Auch in vielen anderen Regionen müssen sich die Menschen auf viel Regen und Wind einstellen. Nach der Prognose des DWD sollen die Regenwolken bis zum Abend nach Südosten abziehen. Dazu werden Temperaturen zwischen 9 Grad im Bergland und 17 Grad im Breisgau erwartet. Vielerorts ist zudem mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Auf den Schwarzwaldgipfeln kann es zu Sturmböen und auf dem Feldberg sogar zu orkanartigen Böen kommen.

Regen und Wind zum Wochenstart

Auch in der Nacht zu Montag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 8 und 3 Grad windig. Der Montag startet dann zunächst zum Teil freundlich mit 10 Grad an der Donau bis zu 17 Grad in der Ortenau. Auf den Schwarzwaldgipfeln ist der Vorhersage zufolge zeitweise wieder mit stürmischen Böen zu rechnen.

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In der Nacht zu Dienstag bleibt es dann zunächst stark bewölkt, lokal soll es auch ein paar Regentropfen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 4 Grad.