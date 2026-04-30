Zehntausende Fälle

Unwetter in Hessen richten 98 Millionen Euro Schaden an

Sturm, Hagel und Überschwemmung haben im vergangenen Jahr 37.000 Schadensfälle allein in Hessen verursacht. Doch viele Häuser sind laut Versicherungsverband nicht ausreichend versichert.

Die Folgen von Unwettern sind oft teuer für Versicherungen und Hausbesitzer. (Archiv) Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa
Die Folgen von Unwettern sind oft teuer für Versicherungen und Hausbesitzer. (Archiv)

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Unwetter haben im Jahr 2025 in Hessen Versicherungsschäden in Höhe von insgesamt 98 Millionen Euro verursacht. Darunter fallen etwa 37.000 Schadensfälle wegen Überschwemmungen, Starkregen oder auch Sturm und Hagel, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Diese Zahlen umfassen nur die versicherten Schäden.

«Auf Elementargefahren entfielen in Hessen im Schnitt 4.900 Euro je Schaden, auf Sturm- und Hagelschäden 2.300 Euro», sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen. Nur etwa 59 Prozent der Wohngebäude in dem Bundesland seien gegen Überflutung und andere Elementarschäden versichert. In der Wohngebäudeversicherung seien in der Regel nur Schäden durch Sturm und Hagel automatisch mitversichert.

Bundesweit Milliardenschaden 

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Bundesweit verursachten Sturm, Hagel und andere Unwetter in der Sachversicherung 1,4 Milliarden Euro Schäden, drei Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. Der Grund: 2025 gab es keine großflächigen Überschwemmungen. Mehr als zwei Drittel der Schäden - eine Milliarde Euro - wurden im vergangenen Jahr von Sturm und Hagel verursacht. Überschwemmungen, Starkregen und andere sogenannte Elementarschäden, die von der normalen Gebäudeversicherung nicht gedeckt sind, schlugen mit 400 Millionen Euro zu Buche.

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