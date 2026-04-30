Unwetter in Hessen richten 98 Millionen Euro Schaden an

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Unwetter haben im Jahr 2025 in Hessen Versicherungsschäden in Höhe von insgesamt 98 Millionen Euro verursacht. Darunter fallen etwa 37.000 Schadensfälle wegen Überschwemmungen, Starkregen oder auch Sturm und Hagel, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Diese Zahlen umfassen nur die versicherten Schäden.

«Auf Elementargefahren entfielen in Hessen im Schnitt 4.900 Euro je Schaden, auf Sturm- und Hagelschäden 2.300 Euro», sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen. Nur etwa 59 Prozent der Wohngebäude in dem Bundesland seien gegen Überflutung und andere Elementarschäden versichert. In der Wohngebäudeversicherung seien in der Regel nur Schäden durch Sturm und Hagel automatisch mitversichert.

Bundesweit Milliardenschaden

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