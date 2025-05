Unwetter in Hessen: Verletzte, viele Einsätze

Gießen/Fulda (dpa) - Bei Unwettern in Hessen mit starkem Regen und Windböen sind mehrere Menschen verletzt worden. In Mittelhessen erlitten zwei junge Männer in einem Auto Verletzungen. Ein Baum sei auf den Wagen gekracht, mit dem sie in Lich im Landkreis Gießen unterwegs waren, berichtete ein Polizeisprecher in Gießen. Der 18 Jahre alte Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer kamen demnach mit leichten Blessuren davon.