Unwetter in Stuttgart - Bäume umgekippt, viele Einsätze
Bäume fielen auf Straßen, Stromleitungen und Fahrzeuge. Die Feuerwehr in Stuttgart hat reichlich zu tun.
Stuttgart (dpa) - Ein schweres Gewitter mit Sturm hat in Stuttgart eine Reihe von Bäumen zu Sturz gebracht. «Bäume fielen auf Pkw, auf Stromleitungen oder auf Straßen», sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Zudem seien Unterführungen überflutet worden. Es gebe etwa 50 Einsätze. Diese würden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet. Verletzte gebe es nach aktuellem Stand nicht.
Der Deutsche Wetterdienst hatte für Freitag kräftige Niederschläge sowie Sturmböen für Baden-Württemberg prognostiziert. Örtlich seien Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde möglich, Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter und Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt auch bis 40 Liter.