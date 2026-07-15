Unwetter zieht über Oberschwaben
Gar nicht sommerlich sieht es am Morgen im Kreis Biberach aus: Hagel hat die Straßen in eine Winterlandschaft verwandelt.
Biberach (dpa/lsw) - Ein Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel ist am Morgen über Oberschwaben gezogen. Betroffen sei vor allem die Region um Biberach und Laupheim gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. In Schemmerhofen (Kreis Biberach) waren die Straßen ganz weiß und komplett von Hagel bedeckt. Feuerwehrleute schaufelten die zentimeterhohe Hagelschicht von der Straße und räumten die Schächte frei. Landwirte unterstützten sie mit ihren Traktorschaufeln, wie Kommandant Martin Musch mitteilte. Gebäudeschäden oder andere größere Schäden seien in Schemmerhofen aber nicht entstanden, sagte er.
Ein Schwerverletzter
Auch Bäume stürzten um. Ein Autofahrer kam auf der B30 von der nassen Fahrbahn ab, landete mit seinem Wagen im Graben und verletzte sich schwer. Zudem musste ein Teilstück der B30 kurzzeitig gesperrt und von herabgefallenen Ästen befreit werden.