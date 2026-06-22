Unwetter

Unwetter bringen teils massenweise Hagel nach Mittelhessen

Unwetter mit Hagel und Starkregen haben in Mittelhessen die Feuerwehr auf Trab gehalten. Verletzt wurde niemand.

Die Hagelkörner waren teils mehrere Zentimeter groß. Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa
Die Hagelkörner waren teils mehrere Zentimeter groß.

Braunfels (dpa/lhe) - Heftige Sommergewitter haben in Mittelhessen mancherorts ganze Massen von Hagelkörnern mit sich gebracht und für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie der Leiter des Lagedienstes der Zentralen Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises, Paschalis Lepidis, sagte, ereigneten sich die Unwetter am Sonntagabend. In Braunfels gingen so viele Hagelkörner nieder, dass auch Gullys verstopft wurden, wie Lepidis sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

Als dann während eines weiteren Gewitters starker Regen fiel, seien auch einige Keller vollgelaufen. Auch mehrere Bäume stürzten um. Verletzte durch das Unwetter oder Unfälle auf den Straßen habe es aber nicht gegeben. Betroffen von den Gewittern waren nach den Worten von Lepidis im Lahn-Dill-Kreis neben Braunfels auch Wetzlar, Solms, Leun sowie die Gemeinden Lahnau und Schöffengrund. Insgesamt habe es rund 50 Einsätze gegeben. Zur Höhe des Sachschadens könnten keine Angaben gemacht werden.

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