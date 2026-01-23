Bild
Prozesse

Urkundenfälschung? Urteil gegen Bürgermeisterin erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft einer Bürgermeisterin vor, einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert zu haben. Wegen Urkundenfälschung steht sie vor Gericht. Nun wird das Urteil erwartet.

Sie ist seit 2018 Bürgermeisterin in Niederstetten. Foto: Stefan Puchner/dpa
Sie ist seit 2018 Bürgermeisterin in Niederstetten.

Ellwangen (dpa) - Im Prozess gegen die Bürgermeisterin von Niederstetten (Main-Tauber-Kreis), Heike Naber, wegen Urkundenfälschung wird am Freitag (ab 9.15 Uhr) das Urteil erwartet. Zuvor müssen am Landgericht Ellwangen Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren. Der parteilosen Kommunalpolitikerin wird vorgeworfen, im September 2019 einen Gemeinderatsbeschluss abgeändert zu haben, um ihre Befugnisse bei einem Grundstückskauf auszudehnen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor Gericht gestand Naber die Änderung des Protokolls, ihr sei das Unrecht ihres Handelns aber nicht bewusst gewesen. Sie habe das Dokument abgeändert, weil nur der formale Beschluss für den Kauf im Protokoll gefehlt habe, sagte die 55-Jährige. Im Gemeinderat habe Konsens über den Ankauf geherrscht. Das Grundstück sollte an ein Gartenbauunternehmen weiterverkauft werden, das expandieren wollte. 

Bürgermeisterin ist noch im Amt 

Für das Vorgehen war sie von einem Stadtrat angezeigt worden. Zu Prozessbeginn hatten der Mann sowie weitere Mitglieder des Gemeinderats und Bedienstete der Stadt ausgesagt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

2021 wurde Naber nach zwei Dienstaufsichtsbeschwerden vorläufig suspendiert, die Rückkehr ins Rathaus war ihr verweigert worden. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim erklärte die Maßnahme später für rechtswidrig. 

Im Januar 2023 kehrte sie trotz Rücktrittsforderung des Gemeinderats ins Amt zurück. Ihre Zeit im Rathaus endet regulär in diesem Frühjahr. In der Kleinstadt mit rund 5.000 Einwohnern soll am 8. März neu gewählt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vorwurf der Urkundenfälschung - Bürgermeisterin vor Gericht
Prozesse

Vorwurf der Urkundenfälschung - Bürgermeisterin vor Gericht

In einer Kleinstadt tobt ein Streit zwischen der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat. Es geht um einen geänderten Protokolleintrag. Das Ganze gipfelt nun in einem Strafprozess.

21.01.2026

Urteil im Prozess um schweren Autounfall erwartet
Gerichtsprozess

Urteil im Prozess um schweren Autounfall erwartet

Er soll mit seinem Wagen in ein anderes Auto gerast sein und den Fahrer schwer verletzt. Ein Gutachter stellte beim Angeklagten eine Psychose fest.

13.06.2025

Prozess wegen Menschenraubs: Urteil erwartet
Landgericht Frankfurt

Prozess wegen Menschenraubs: Urteil erwartet

Angeklagt sind drei Geschwister, die Brüder sollen den Noch-Ehemann ihrer Schwester mit Waterboarding gequält haben. Eine Entscheidung des wichtigsten Zeugen hatte den Prozess erschwert.

16.04.2025

Urteil im «Hähnchenschenkel»-Prozess erwartet
Schwere Körperverletzung

Urteil im «Hähnchenschenkel»-Prozess erwartet

Ein 42-Jähriger soll mit einem tiefgefrorenen Hähnchenschenkel auf einen Mann eingeschlagen haben. Im Prozess gibt es andere Aussagen zu dem Streit. Wie urteilt das Gericht?

10.02.2025

28-Jährige getötet - Urteil im Mordprozess erwartet
Landgericht Frankfurt

28-Jährige getötet - Urteil im Mordprozess erwartet

Der 17-Jährige sagt, er sei nach Problemen beim Sex von der 28-Jährigen ausgelacht worden. Laut Anklage würgte er die Frau, bis sie starb.

10.07.2024