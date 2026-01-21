Bild
Prozesse

Bürgermeisterin wegen Urkundenfälschung vor Gericht

Urkundenfälschung im Amt? Einer Bürgermeisterin wird vorgeworfen, einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert zu haben. Nun beginnt der Prozess.

Für den Prozess sind drei Termine angesetzt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Für den Prozess sind drei Termine angesetzt. (Archivbild)

Ellwangen (dpa) - Eine Bürgermeisterin aus dem Main-Tauber-Kreis steht ab dem Vormittag (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Der parteilosen Kommunalpolitikerin wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Die 55-Jährige soll laut Anklage im September 2019 den Wortlaut eines Gemeinderatsbeschlusses abgeändert haben, um ihre Befugnisse auszudehnen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Bürgermeisterin ist noch im Amt. Eine Anfrage zu den Vorwürfen ließ sie unbeantwortet. Ihre Zeit im Rathaus endet regulär in diesem Frühjahr. In der Kleinstadt soll am 8. März neu gewählt werden. 

Acht Zeugen sollen laut Gericht in dem Prozess gehört werden. Im Wesentlichen seien es Gemeinderäte und Bedienstete, erklärte ein Gerichtssprecher. Für das Verfahren wurden bis Ende Januar zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozesse

«White Tiger«-Prozess beginnt am 9. Januar

09.12.2025

Versuchter Polizistenmord in Silvesternacht? Prozess beginnt
Jugendgericht

Versuchter Polizistenmord in Silvesternacht? Prozess beginnt

Ein schweres E-Bike wird von der Brücke aus auf einen fahrenden Streifenwagen geworfen. Nun steht im Landgericht ein langer Prozess bevor.

03.11.2025

Führerscheinbetrug: Prozess gegen Bandenmitglied beginnt
Justiz

Führerscheinbetrug: Prozess gegen Bandenmitglied beginnt

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Kassel soll Führerscheine an Menschen verkauft haben, obwohl sie keine Prüfung abgelegt hatten. Das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Komplizen beginnt jetzt.

04.08.2025

Prozess wegen Gefangenenbefreiung beginnt
Rheinland-Pfalz

Prozess wegen Gefangenenbefreiung beginnt

Ein Häftling aus Mannheim nutzt einen Arztbesuch in Ludwigshafen zur Flucht. Hilfe kommt wohl von einem Komplizen und einer damaligen JVA-Mitarbeiterin. Beide sagen zu Prozessbeginn aus.

21.05.2024

Prozess gegen Leipziger Polizistin beginnt
«Fahrradgate»-Skandal

Prozess gegen Leipziger Polizistin beginnt

Aus der Asservatenkammer der Leipziger Polizei werden über Jahre sichergestellte Fahrräder illegal verkauft. Die damalige Verantwortliche der Kammer steht nun vor Gericht.

19.03.2024