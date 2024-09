Weinheimer Gemeinderat: erste Sitzung, erster Streit

Drei Monate mussten sie auf diesen Moment warten - länger als alle anderen neuen Stadt- und Gemeinderäte in der Region. Am Mittwochabend war es endlich so weit: Der Weinheimer Gemeinderat traf sich im Rathaus zu seiner ersten Sitzung. 41 Stadträte wurden am 9. Juni in das Gremium gewählt; darunter sind sieben Ausgleichssitze, die wegen der unechten Teilortswahl vergeben werden mussten.