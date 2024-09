Wahl zum Weinheimer OB-Stellvertreter muss wiederholt werden

Elisabeth Kramer (Grüne) ist doch noch nicht zur ehrenamtlichen Stellvertreterin von Oberbürgermeister Manuel Just (parteilos) gewählt worden. Nachdem die Grünen-Chefin bei der entsprechenden Wahl in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch nur eine hauchdünne Mehrheit erhalten hatte, stellte sich nun heraus, dass dem Rathaus ein Fehler unterlaufen ist.