Urlauberin fährt auf Rad ihres Mannes auf: Krankenhaus

Bernkastel-Kues (dpa) - Eine 73-jährige Urlauberin aus Hessen hat sich in Rheinland-Pfalz bei einem Fahrradunfall so verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie sei in Bernkastel-Kues im Landkreis Bernkastel-Wittlich ihrem vorausfahrenden Ehemann aufgefahren und infolgedessen gestürzt, teilte die Polizei mit. Unmittelbar nach dem Unfall auf einem Fahrradweg am Donnerstag sei sie von anderen Radfahrern umsorgt worden. Wegen Verdachts auf einen gebrochenen Arm wurde die Urlauberin in ein Krankenhaus gebracht.