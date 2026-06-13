Ermittlungen laufen

Ursache für tödlichen Unfall an Bahnübergang weiter unklar

Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Bad König bleibt die Ursache offen. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad König dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa
Nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad König dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. (Symbolfoto)

Bad König (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Autofahrers mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang im südhessischen Bad König ist die Ursache weiter unklar. Der Bahnübergang sei mit einem Andreaskreuz und einem Blinklicht versehen, es gebe keine Hinweise darauf, dass das Blinklicht nicht intakt gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Bei dem Unfall im Ortsteil Etzen-Gesäß war am Freitagmittag ein Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Der Lokführer des Personenzugs hatte einen Schock erlitten und musste medizinisch versorgt werden. Die 42 Fahrgäste des Zuges waren nach Polizeiangaben unverletzt geblieben. Die Bahnstrecke war zeitweise gesperrt worden, zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt. Bis das Gutachten vorliege, werde es voraussichtlich noch einige Zeit dauern, sagte die Polizeisprecherin.

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