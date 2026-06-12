Auto prallt mit Zug zusammen – Fahrer stirbt an Bahnübergang
Die Ursache des tödlichen Unfalls ist noch unklar. Der Lokführer erleidet einen Schock, alle 42 Fahrgäste bleiben unverletzt.
Bad König (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Mittag bei einem Zusammenstoß mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad König ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks sei bislang unklar, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Etzen-Gesäß wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.
Der Lokführer des Personenzugs erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die 42 Fahrgäste des Zuges unverletzt. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.