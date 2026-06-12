Auto prallt mit Zug zusammen – Fahrer stirbt an Bahnübergang

Bad König (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Mittag bei einem Zusammenstoß mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad König ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks sei bislang unklar, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Etzen-Gesäß wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.