Urteil im Mordprozess gegen 22-Jährigen erwartet

Freiburg (dpa/lsw) - Im Mordprozess gegen einen 22-Jährigen soll am Donnerstag (11.30 Uhr) in Freiburg das Urteil fallen. Dem Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt, droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er soll im Sommer vergangenen Jahres in der Breisgaustadt einen wehrlosen Senior mit zahlreichen Messerstichen getötet haben.