Gießen (dpa/lhe) - Im Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord aus Rache soll heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Gießen das Urteil gegen die beiden angeklagten Brüder fallen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den mutmaßlichen Schützen wegen zweifachen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine frühzeitige Entlassung des 30-Jährigen nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen. Für den älteren Bruder des Mannes, der wegen Beihilfe angeklagt ist, hatte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von elf Jahren gefordert.

Am späten Nachmittag des 19. April vergangenen Jahres soll der jüngere der beiden Brüder die Opfer im Alter von 28 und 59 Jahren vor ihrem Wohnhaus in Bad Nauheim überrascht und sie erschossen haben. Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Das jüngere Opfer war der Schwiegersohn des anderen Toten. Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer sind türkische Staatsangehörige. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Vergeltungsakt aus. Ein Angehöriger eines der beiden Opfer soll im Februar 2021 in der Türkei den Vater der beiden Angeklagten getötet haben. Er verbüßt eine Haftstrafe.