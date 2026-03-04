Urteil im Rulantica-Prozess erwartet

Freiburg/Rust (dpa) - Nach dem Verschwinden und mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica will das Landgericht Freiburg heute (12.30 Uhr) ein Urteil sprechen. Dem geständigen Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Landgericht haben sich auf einen Strafrahmen für den 31-Jährigen geeinigt.

Der Fall hatte im Sommer 2025 bundesweit für Entsetzen gesorgt: Das damals sechsjährige Mädchen war erst Stunden nach dem Verschwinden mehrere Kilometer entfernt entdeckt worden - verletzt und nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet. Der Mann soll das Kind in ein Gebüsch an einer Straße geworfen und die Flucht ergriffen haben, nachdem es sich immer wieder gewehrt habe.