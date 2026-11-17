Ulm (dpa/lsw) - Rund zehn Monate nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen wird heute (8.30 Uhr) das Urteil gegen zwei Männer erwartet. Den beiden Angeklagten wird vor dem Landgericht Ulm unter anderem das vorsätzliche Führen beziehungsweise der Besitz einer halbautomatischen Kurzwaffe vorgeworfen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Männer im Januar gemeinsam zu der Bäckerei gefahren sein. Einer der Angeklagten soll drei Schüsse auf die Glasscheibe abgegeben haben, während der andere am Steuer saß. Anschließend sollen sie mit dem Auto geflüchtet und dabei gegen eine Hauswand und ein Auto geprallt sein.

Der mutmaßliche Schütze wurde noch in der Nacht festgenommen, sein Begleiter wenige Tage später. Zum Zeitpunkt der Schüsse hatte sich laut Polizei niemand in der Bäckerei befunden. Die Ermittler hatten nach der Tat auch einen möglichen Zusammenhang mit der Gewaltserie rivalisierender Gruppen im Großraum Stuttgart geprüft.