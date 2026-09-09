US-Amerikaner Hawkins verlässt die Skyliners
Ryan Hawkins ist einer der treffsichersten Profis in Frankfurt. Nun verlässt der US-Amerikaner den Club.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ryan Hawkins verlässt den Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt. Die Hessen teilten mit, dass der US-Amerikaner «im Zuge der Kaderplanung» nicht mehr für den Club auflaufen werde. Hawkins kam vor der vergangenen Saison aus Frankreich an den Main und absolvierte alle 34 Hauptrunden-Spiele. Er erzielte dabei 8,1 Punkte im Schnitt und gehörte zu den treffsichersten Profis der Frankfurter.