Basketball

US-Basketballer Edge verlässt Ludwigsburg

Darnell Edge löst seinen Vertrag beim schwäbischen Bundesligisten auf. Trainer Mikko Riipinen äußert sich zu den Hintergründen.

Muss auf Darnell Edge künftig verzichten: Ludwigsburgs Trainer Mikko Riipinen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Muss auf Darnell Edge künftig verzichten: Ludwigsburgs Trainer Mikko Riipinen. (Archivbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketballer Darnell Edge verlässt die MHP Riesen Ludwigsburg und wechselt zu Dziki Warszawa in die polnische Hauptstadt. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner sei «ein absolut professioneller Spieler, der jeden Tag alles gegeben hat und ein wirklich guter Teamkollege war», sagte Trainer Mikko Riipinen in einer Mitteilung des Bundesligisten. «Er wollte eine größere Rolle einnehmen, als wir ihm momentan bieten konnten.» Daher habe man sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

