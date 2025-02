US-Zölle würden Pharmaindustrie im Südwesten belasten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Androhung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Pharma-Produkte zu erheben, verunsichert die Branche in Baden-Württemberg. Hiesige Unternehmen machten sieben Milliarden Euro Umsatz in den USA, sagte der Landesvorsitzende des Verbands der Chemischen Industrie, Martin Haag, in Stuttgart. Trump hatte bei einer Pressekonferenz angekündigt, sich am 2. April konkreter zu Zöllen auf Arzneimittel und Autos äußern zu wollen.