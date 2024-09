Chemiebranche wartet auf Erholung

Frankfurt/Main (dpa) - In der angeschlagenen deutschen Chemiebranche ist die erhoffte Geschäftsbelebung im Sommer ausgeblieben. Die Erholung habe im zweiten Quartal an Schwung verloren, berichtete der Branchenverband VCI in Frankfurt. Die heimische Industrie habe in den vergangenen drei Monaten die Produktion gedrosselt und sich mit Chemikalienbestellungen zurückgehalten. Auch habe die Weltwirtschaft nicht wie erhofft Fahrt aufgenommen, die Nachfrage aus dem Ausland sei gesunken. Viele Chemieanlagen seien wegen Auftragsmangels weiter nicht rentabel ausgelastet.