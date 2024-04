Uschi Glas hat seit «Fack ju Göhte» neue Fans

Bad Vilbel (dpa) - Seit ihren Auftritten in den «Fack ju Göhte»-Filmen wird Uschi Glas immer wieder von jüngeren Fans erkannt. «Seitdem bin ich nicht mehr die Uschi Glas, sondern die Lehrerin von «Fack ju Göhte»», sagte die Schauspielerin in einem Interview mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Demnächst ist sie im Kinofilm «Max und die wilde 7: Die Geister-Oma», der im Schloss Braunfels gedreht wurde, als Seniorin Vera zu sehen.