In der Mensa der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Mannheimer Waldhof herrscht schon am frühen Morgen reges Treiben: Zwei Damen in roten Schürzen stehen hinter einer langen Tafel und warten auf die hungrigen Grundschülerinnen und Grundschüler. Auf dem Tisch haben sie ein Frühstücksbuffet aufgebaut - von verschiedenen Brotsorten über Wurst, Käse und Marmelade bis hin zu Joghurt, Müsli und frischem Gemüse. Pünktlich um 7.30 Uhr treffen die ersten Kinder ein.