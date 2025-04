Was wünschen sich Grundschüler? - Hessenweite Befragung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schmutzige Toiletten, zu kleine oder eintönige Schulhöfe, Konflikte, Mobbing und Lärm im Unterricht haben Grundschüler als häufige Kritik in einer hessenweiten Befragung genannt. Oft wünschen sie sich mehr Grünflächen zum Spielen und Toben, einen modernen, digitalen Unterricht und mehr Mitsprache. Das geht aus der Befragung von 907 Klassen in 161 Schulen von September bis Dezember 2024 hervor, wie die dafür verantwortliche Landesschülervertretung (LSV) in Wiesbaden mitteilte.