Hessens Landesregierung lädt Schüler aus Israel ein

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Landesregierung wird von Terror und Krieg betroffene Schülerinnen und Schüler aus Israel in diesem Winter nach Hessen einladen. Die Gruppe von 15 bis 20 Menschen werde voraussichtlich im Januar oder Februar für rund zehn Tage zu Gast an der Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt sein, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit.