Rhein ruft bei Predigt die Menschen zur Nächstenliebe auf

Bad Homburg (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die Menschen zur Nächstenliebe und gegenseitigem Zuhören aufgerufen. «Treten wir anderen freundlich und mit Respekt entgegen. Behandeln wir unsere Mitmenschen so, wie wir selbst behandelt werden möchten», sagte der CDU-Politiker in einer Predigt in der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Bad Homburg am Sonntag laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. «Wenn wir uns heute umschauen auf unseren Straßen, in den sozialen Medien und an anderen Orten, an denen Menschen zusammenkommen, dann ist mitunter nur wenig zu spüren von Nächstenliebe.»