Heißer Klassiker: Deutsche Radprofis aktiv, Belgier siegt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - John Degenkolb bereitete den deutschen Fans stundenlang Freude, doch am Ende blieb dem Lokalmatador nur der Titel als bester Bergfahrer des Tages. «Sehe ich etwa nicht aus wie ein Bergkönig?», scherzte der 35-Jährige nach dem Radklassiker Eschborn-Frankfurt am Mittwoch im Ziel. Mit dem Sieg, den sich der Belgier Maxim van Gils aus einer Gruppe von etwa 25 Profis sicherte, hatte Degenkolb zwar wie die anderen Deutschen nichts zu tun. Wie ein Gewinner fühlte sich der Routinier trotzdem.

«Das ist die absolute Krönung des Tages. Ich habe mit Abstand das Beste rausgeholt, was zu holen war. Es waren sehr harte 200 Kilometer. Die werden noch lange in den Knochen stecken. Ich habe gesagt, ich setze alles auf eine Karte», sagte Degenkolb nach seinem couragierten Renntag dem Hessischen Rundfunk.

Die deutschen Profis um Degenkolb, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann waren am Maifeiertag zwar extrem präsent. Doch im Ziel war Jonas Rutsch auf Position 17 der beste von ihnen. Das Warten auf den ersten Heimsieg seit 2019, als Sprinter Pascal Ackermann gewann, geht damit weiter. «Ehrlich gesagt hatte ich heute nicht die besten Beine. Die Temperaturen haben mir zu schaffen gemacht. Letzte Woche war es noch so kalt in den Bergen. Das Rennen war extrem schnell», sagte Schachmann. Alex Aranburu aus Spanien und Riley Sheehan aus den USA komplettierten an der Alten Oper das Podium.